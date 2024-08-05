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Росіянам не вдалося перетнути канал «Сіверський Донець — Донбас» в районі Часового Яру

05 серпня 2024, 20:50

Росіянам не вдалося перетнути канал «Сіверський Донець — Донбас» в районі Часового Яру

Фронт у Часовому Яру Донецької області пролягає по лінії каналу «Сіверський Донець — Донбас». На цій ділянці фронту щодня російські окупанти намагаються перетнути канал, розповів в ефірі українських телеканалів військовий 24-ї механізованої бригади Андрій Полухін.

 На легкій техніці малими групами російські військові намагаються штурмувати позиції ЗСУ біля каналу, але марно.

Ця перепона допомагає Збройним силам України відбивати атаки російських окупантів, армії РФ канал навпаки заважає, розповів військовий.

«Уможливити переправу для механізованих бригад — це завдання ще складніше для противника», — сказав Полухін в ефірі «Радіо Свобода».

 Тим часом 225-та окрема штурмова бригада повідомила, що йде на ротацію. Батальйон 4 місяці брав участь у захисті Часового Яру.

«У наступні кілька тижнів ми відновлюватимемо сили, навчатимемо новобранців і готуватимемося до наступних операцій», — повідомила бригада. 

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