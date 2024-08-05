Главное за день: Силы обороны отходят на Донбассе. В Святогорске на 80% уничтожен лес

Общество



Украинец Илья Ковтун принес Украине серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмен набрал 15,5 баллов. Еще один украинский гимнаст, Олег Верняев, занял восьмую позицию, набрав 13,3 балла.



Правительство приняло решение об обязательной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Донецкой области. Речь идет о селах Мариновка, Михайловка, Лысовка и городах Новогродовка Новогродовской территориальной громады, селах Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, селах Константинопольское и Островское. Кроме этого принудительно будут эвакуировать детей из населенных пунктов, приближенных к линии разграничения на 10 километров.



Россия распространяет веб-приложения, имитирующие «Резерв+» для сбора информации о военнообязанных украинцах.



Военнослужащего из Кемеровской области РФ насильно удерживают в комендатуре группировки «ЛНР».



Руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве.



Российский военнослужащий Ирек Магасумов, осужденный в июне за убийство 18-летней Дарьи Киселевой во временно оккупированном Луганске, вернулся в свое подразделение командиром батальона.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, российская армия продвинулась в населенных пунктах Пивничне, Зализне, Желанное, Сергеевка, Ивановка, у Лисичного и Желанного. Силы обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2 возле Ивановки.



В сводке Генштаба ВСУ сообщается, что оккупанты в Донецкой области сосредоточили усилия в боях недалеко от Нью-Йорка и Торецка в направлении города. Больше всего сражений происходит на Покровском направлении обороны.



В Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов обесточивались подстанция, шахта и бытовые потребители. По состоянию на сейчас питание восстановлено.



Из-за полномасштабного вторжения России уничтожено 80% лесных насаждений национального парка «Святые Горы» на севере Донецкой области. Ущерб окружающей среде нацпарка предварительно в Министерстве защиты окружающей среды оценили около 16 млрд гривен.



В оккупированной Горловке Донецкой области группировка «ДНР» заявила о ранении минимум двух человек и гибели одного в результате обстрела. Жительница Донецка пострадала из-за сброса боеприпаса с дрона.



Данные космической разведки свидетельствуют о том, что в результате огневого поражения военного аэродрома «Морозовск» в Ростовской области РФ 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Полностью уничтожен склад авиационного вооружения.



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