Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс

05 серпня 2024, 23:00

Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс

Суспільство

 Українець Ілля Ковтун приніс Україні срібну медаль у вправах на паралельних брусах на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Спортсмен набрав 15,5 балів. Ще один український гімнаст Олег Верняєв посів восьму позицію, набравши 13,3 бала.

Уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію дітей з їхніми сім'ями із низки населених пунктів Донецької області. Йдеться про села Маринівка, Михайлівка, Лисівка та міста Новогродівка Новогродівської територіальної громади, села Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка, Новоекономічне, села Константинопольське та Острівське. Крім цього, примусово евакуюватимуть дітей із населених пунктів, наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів.

Росія розповсюджує веб-додатки, що імітують «Резерв+» для збору інформації про військовозобов'язаних українців.

Військовослужбовця з Кемеровської області РФ насильно утримують у комендатурі угруповання «ЛНР».

Керівника парку «Патріот» В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ генерал-майора Володимира Шестерова затримали в рамках кримінальної справи про шахрайство.

Російський військовослужбовець Ірек Магасумов, засуджений у червні за вбивство 18-річної Дарії Кисельової у тимчасово окупованому Луганську, повернувся до свого підрозділу командиром батальйону.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, російська армія просунулась у населених пунктах Північне, Залізне, Бажане, Сергіївка, Іванівка, у Лисичного та Бажаного. Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 біля Іванівки.

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється , що окупанти на Донеччині зосередили зусилля в боях недалеко від Нью-Йорка та Торецька у напрямку міста. Найбільше битв відбувається на Покровському напрямі оборони.

На Донеччині в результаті обстрілів російських окупантів знеструмлювалися підстанція, шахта та побутові споживачі. Станом зараз живлення відновлено.

Через повномасштабне вторгнення Росії знищено 80% лісових насаджень національного парку «Святі Гори» на півночі Донецької області. Збитки довкілля нацпарку попередньо в Міністерстві захисту навколишнього середовища оцінили близько 16 млрд гривень.

В окупованій Горлівці Донецької області угруповання «ДНР» заявило про поранення щонайменше двох людей та загибель однієї внаслідок обстрілу. Донеччанка постраждала через скидання боєприпасу з дрона.

Дані космічної розвідки свідчать про те, що внаслідок вогневої поразки військового аеродрому «Морозівськ» у Ростовській області РФ 3 серпня знищено винищувача-бомбардувальника Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджені уламками - поряд з бортами зафіксовані вирви від вибухів. Повністю знищено склад авіаційного озброєння.

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс
20:05
«ДНР»: У Горлівці на зупинці під обстрілом загинула жінка
17:30
Мати російського військовослужбовця стверджує, що її сина насильно утримують у комендатурі у «ЛНР»
17:11
На окупованій Луганщині загарбники не можуть загасити пожежі — Власенко
14:26
Засуджений за вбивство 18-річної дівчини у Луганську повернувся на фронт
13:59
У захопленому Донецьку через скидання боєприпасу з дрону постраждала жінка
13:36
У «ЛНР» немає будь-якого залізничного сполучення з Росією — Лисогор
13:14
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:58
В окупованому Мелітополі загарбники влаштовують рейди по будинках для пошуку «безгоспного майна» — ЦНС
08:17
В окупованій Макіївці підпільники влаштували диверсію
07:38
Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: У Луганську – прильоти біля авіаційного училища. Медалі України на Олімпіаді
18:11
В окупованій Макіївці сталася пожежа після атаки
17:10
ЗСУ ракетами атакували військові цілі в окупованому Луганську
12:58
Маріуполь: на території нової військової бази окупантів виникла пожежа
08:10
Армія РФ просунулась у Часовому Яру Донецької області — DeepState
23:32
Головне за день: ЗСУ затопили підводний човен «Ростов-на-Дону». Чергове вбивство полоненого українця
23:48
Головне за день: Ракетний удар по Севастополю. Обстріли вздовж лінії фронту
23:04
Через 20 рублів: «ДНР» під тиском місцевих жителів змусила перевізника знизити вартість проїзду
22:00
«ДНР»: За день в окупації від обстрілу постраждали 9 людей, одна — загинула
усі новини
23:29
Російські військові дедалі частіше пробиваються до околиць Торецька — ЗМІ
23:00
Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс
22:51
У Кремлі заявили, що ЗСУ готували удар по військовому параду у Санкт-Петербурзі
21:10
Ще двох людей змогли вивезти з окупованої Луганщини
20:50
Росіянам не вдалося перетнути канал «Сіверський Донець — Донбас» в районі Часового Яру
20:05
«ДНР»: У Горлівці на зупинці під обстрілом загинула жінка
19:01
На Донеччині триває примусова евакуація сімей з дітьми — у списку з'явилися нові селища та міста
18:36
Російські війська наближаються до основних укріплень ЗСУ на Покровському напрямку
17:30
Мати російського військовослужбовця стверджує, що її сина насильно утримують у комендатурі у «ЛНР»
17:11
На окупованій Луганщині загарбники не можуть загасити пожежі — Власенко
15:53
У РФ за підозрою в розкраданні грошей затримано чиновника Міноборони та керівника парку «Патріот»
15:23
Атака дронів на РФ 3 серпня: безпілотники вдарили по Ільському НПЗ у Краснодарському краї
14:57
Інформацію про підтримку Путіна Дональд Трамп назвав «фейком»
14:26
Засуджений за вбивство 18-річної дівчини у Луганську повернувся на фронт
14:00
Українські бійці зачистили від окупантів вулиці та будинки у Північному під Торецьком: кадри операції
13:59
У захопленому Донецьку через скидання боєприпасу з дрону постраждала жінка
13:57
Український гімнаст завоював «срібло» Олімпіади-2024 на паралельних брусах
13:45
ППО Сухопутних військ України в липні збила три Су-25 і 437 БпЛА різних типів
13:36
У «ЛНР» немає будь-якого залізничного сполучення з Росією — Лисогор
13:34
Удар по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області РФ: знищено літак Су-34, ще два – можуть бути пошкоджені
усі новини
ВІДЕО
Зачистка від окупантів будинків та вулиць у селищі Північне під Торецьком. Фото: кадр із відео Українські бійці зачистили від окупантів вулиці та будинки у Північному під Торецьком: кадри операції
05 серпня, 14:00
Дрон ЗСУ вразив склад боєприпасів РФ на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Український дрон поцілив по складу БК росіян на Куп'янському напрямку
05 серпня, 12:35
Спецоперація СБУ із затримання учасників масштабної агентурної мережі ФСБ. Фото: кадр із відео Готували ракетно-бомбові та дронові удари по Донеччині: СБУ «накрила» масштабну агентурну мережу ФСБ
05 серпня, 11:10
Пожежа у Макіївці після атаки. Фото: соцмережі В окупованій Макіївці сталася пожежа після атаки
04 серпня, 18:11
В окупованому Луганську ЗСУ завдали ракетних ударів по військових цілях. Фото: соцмережі ЗСУ ракетами атакували військові цілі в окупованому Луганську
04 серпня, 17:10
В окупованому Маріуполі в районі Хладокомбінату виникла сильна пожежа Маріуполь: на території нової військової бази окупантів виникла пожежа
04 серпня, 12:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір