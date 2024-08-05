Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс

Суспільство



Українець Ілля Ковтун приніс Україні срібну медаль у вправах на паралельних брусах на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Спортсмен набрав 15,5 балів. Ще один український гімнаст Олег Верняєв посів восьму позицію, набравши 13,3 бала.



Уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію дітей з їхніми сім'ями із низки населених пунктів Донецької області. Йдеться про села Маринівка, Михайлівка, Лисівка та міста Новогродівка Новогродівської територіальної громади, села Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка, Новоекономічне, села Константинопольське та Острівське. Крім цього, примусово евакуюватимуть дітей із населених пунктів, наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів.



Росія розповсюджує веб-додатки, що імітують «Резерв+» для збору інформації про військовозобов'язаних українців.



Військовослужбовця з Кемеровської області РФ насильно утримують у комендатурі угруповання «ЛНР».



Керівника парку «Патріот» В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ генерал-майора Володимира Шестерова затримали в рамках кримінальної справи про шахрайство.



Російський військовослужбовець Ірек Магасумов, засуджений у червні за вбивство 18-річної Дарії Кисельової у тимчасово окупованому Луганську, повернувся до свого підрозділу командиром батальйону.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російська армія просунулась у населених пунктах Північне, Залізне, Бажане, Сергіївка, Іванівка, у Лисичного та Бажаного. Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 біля Іванівки.



У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється , що окупанти на Донеччині зосередили зусилля в боях недалеко від Нью-Йорка та Торецька у напрямку міста. Найбільше битв відбувається на Покровському напрямі оборони.



На Донеччині в результаті обстрілів російських окупантів знеструмлювалися підстанція, шахта та побутові споживачі. Станом зараз живлення відновлено.



Через повномасштабне вторгнення Росії знищено 80% лісових насаджень національного парку «Святі Гори» на півночі Донецької області. Збитки довкілля нацпарку попередньо в Міністерстві захисту навколишнього середовища оцінили близько 16 млрд гривень.



В окупованій Горлівці Донецької області угруповання «ДНР» заявило про поранення щонайменше двох людей та загибель однієї внаслідок обстрілу. Донеччанка постраждала через скидання боєприпасу з дрона.



Дані космічної розвідки свідчать про те, що внаслідок вогневої поразки військового аеродрому «Морозівськ» у Ростовській області РФ 3 серпня знищено винищувача-бомбардувальника Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджені уламками - поряд з бортами зафіксовані вирви від вибухів. Повністю знищено склад авіаційного озброєння.



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