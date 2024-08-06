Оккупанты утром ударили по Покровскому району: шесть пострадавших

Российские оккупанты утром 6 августа в очередной раз атаковали Донецкую область, в частности, под удар попал инфраструктурный объект. Есть пострадавшие. Об этом сообщила полиция в утренней сводке.



«Утром произошел обстрел инфраструктурного объекта Покровского района», — говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, ранены шесть людей.



Ранее мы писали, что российская армия 6 августа снова атаковала Харьков.