Окупанти вранці вдарили по Покровському району: шість постраждалих

Російські окупанти вранці 6 серпня в чергове атакували Донецьку область, зокрема, під удар потрапив інфраструктурний об'єкт. Є постраждалі. Про це повідомила поліція у ранковому зведенні.



«Вранці стався обстріл інфраструктурного об'єкта Покровського району», — йдеться в повідомленні.



У відомстві додали, що, за попередньою інформацією, шість людей отримали поранення.



Раніше ми писали, що російська армія 6 серпня знову атакувала Харків.