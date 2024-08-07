Главное за день: Бои в Курской области. Ситуация в Мирнограде и Покровске

Общество



В Покровске временно закрыли рынок и торговый центр. Как сообщили местные жители, рынок «Центральный» закрыли до конца недели из-за «большой вероятности опасности». И сейчас точно неизвестно, возобновит ли рынок рынок на следующей неделе.

В целом, по словам собеседников из Покровска, в последние недели в городе наблюдается напряженная обстановка из-за продвижения российских войск в этом направлении. Многие выезжают из города в более безопасные регионы. От линии фронта до окрестностей Покровска около 15 километров.

Еще ближе к фронту соседний город Мирноград – всего 10 километров до окрестностей. Там постепенно приостанавливают работу магазины, банкоматы, государственные и коммунальные учреждения.

Однако в Мирнограде провели ямочный ремонт дорог. Как объяснил исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк, это было сделано для того, чтобы жители смогли безопасно эвакуироваться.



На Сумщине проводится обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов пяти громад. Глава Сумской ОВА рассказал, что эвакуируют около шести тысяч людей, среди них 425 детей.



Причиной смерти военнопленного из батальона «Азов», умершего в СИЗО Ростов-на-Дону в России, стала травма грудной клетки. Заместитель командира батальона Святослав Паламар опубликовал заключение украинского судмедэксперта, вскрывшего тело.



Боевые действия



По данным военно-аналитического ресурса DeepState, российская армия продвинулась возле населенного пункта Никольское, в Нью-Йорке и Желанном.



Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что силы обороны сохраняют контроль над трассой Покровск — Константиновка в Донецкой области, несмотря на ожесточенное давление российских войск.



Из-за утренних обстрелов Донецкой области четверо людей погибли, также один человек получил травмы. Под удар попали такие населенные пункты, в частности, окрестности Марьинки, Антоновка и Михайловка. В тоже время за сутки 6 августа ранены 12 жителей области.



В результате атаки армии РФ на Мирноград врачам пришлось ампутировать конечности двум работницам шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь», еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.



Спустя сутки после прорыва границы в Курской области глава Кремля Владимир Путин впервые выступил с реакцией. Он назвал это масштабной провокацией и приказал принять «незамедлительные меры».



По информации российских телеграм-каналов, украинские военные вклинились на 10 километров вглубь Курской области РФ. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что формирования ВСУ заняли села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово, в хуторе Олешня идут бои. Также украинские силы вошли в город Суджа и поселок Коренево – два приграничных районных центра. По данным главного врача Курской областной больницы Андрея Локтионова, число пострадавших выросло до 28 человек. Среди погибших - российский военкор-пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный, его ликвидировали дроном.



ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области РФ. Через эту станцию осуществляется прокачка газа для транзита в Европу. Официального подтверждения информации о том, что ГИС взята под контроль украинскими военными, пока нет.

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