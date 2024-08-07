РФ утром ударила по Антоновке и Михайловке Донетчины: погибли четверо людей, есть пострадавший

В результате утренних обстрелов Донецкой области четверо людей погибли, также один человек получил травмы. Под удар попали такие населенные пункты, в частности, окрестности Марьинки, Антоновка и Михайловка. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Этим утром один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке», — говорится в сообщении.



По словам Филашкина, еще один мужчина в селе получил ранения, его доставили в медицинское учреждение.



Также два человека погибли в Михайловке Новогродовской громады — 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.



Ранее мы писали, что в 6 августа российская оккупационная армия 20 раз обстреливала населенные пункты Донецкой области.