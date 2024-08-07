Удар по предприятию Мирнограда 6 августа: врачам пришлось ампутировать конечности пострадавшим

В результате атаки армии РФ на город Мирноград Покровского района Донецкой области пострадали люди, врачам пришлось ампутировать конечности работницам шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь». Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.



По его словам, одна из женщин осталась без руки, другая — без ноги, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.



Ранее мы писали, что российские оккупанты утром 6 августа в очередной раз атаковали Донецкую область, в частности, под удар попал инфраструктурный объект. В полиции сообщили, что шесть людей получили ранения.