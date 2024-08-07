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Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську

07 серпня 2024, 23:05

Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську

Суспільство

У Покровську тимчасово закрили ринок та торговельний центр. Як повідомили місцеві жителі, ринок «Центральний» закрили до кінця тижня через «велику ймовірність небезпеки». І зараз точно невідомо, чи відновить роботу ринок наступного тижня.

Загалом, за словами співрозмовників із Покровська, в останні тижні у місті спостерігається напружена обстановка через просування російських військ на цьому напрямку. Багато людей виїжджають із міста до більш безпечних регіонів. Наразі від лінії фронту до околиць Покровська близько 15 кілометрів.

Ще ближче до фронту сусіднє місто Мирноград – лише 10 кілометрів до околиць. Там поступово припиняють роботу магазини, банкомати, державні та комунальні установи.

Водночас у Мирнограді провели ямковий ремонт доріг. Як пояснив виконувач обов'язків начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк, це було зроблено для того, щоб мешканці змогли безпечно евакуюватись.

На Сумщині проводиться обов'язкова евакуація із 23 населених пунктів п'яти громад. Голова Сумської ОВА розповів, що евакуювали близько шести тисяч людей, серед них 425 дітей.

Причиною смерті військовополоненого з батальйону «Азов», який помер у СІЗО Ростова-на-Дону в Росії, стала травма грудної клітки. Заступник командира батальйону Святослав Паламар опублікував висновок українського судмедексперта.

Бойові дії

 За даними військово-аналітичного ресурсу DeepState, російська армія просунулась біля населеного пункту Микільське, у Нью-Йорку та Бажаному.

Представник Нацгвардії України Руслан Музичук повідомив , що сили оборони зберігають контроль над трасою Покровськ — Костянтинівка на Донеччині, незважаючи на запеклий тиск російських військ.

Через ранкові обстріли Донецької області четверо людей загинули , також одна людина отримала травми. Під удар потрапили околиці Мар'їнки, Антонівка та Михайлівка. Водночас за добу 6 серпня поранено 12 мешканців області.

Внаслідок атаки армії РФ на Мирноград лікарям довелося ампутувати кінцівки двом працівницям шахти «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля», ще шість осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Через добу після прориву кордону в Курській області глава Кремля Володимир Путін вперше виступив з реакцією. Він назвав це масштабною провокацією і наказав вжити «негайних заходів».

За інформацією російських телеграм-каналів, українські військові вклинилися на 10 кілометрів углиб Курської області РФ. Телеграм-канал «Рибар» повідомив, що формування ЗСУ зайняли села Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове, у хуторі Олешня точаться бої. Українські сили увійшли до міста Суджа та селище Коренево – два прикордонні районні центри.За даними головного лікаря Курської обласної лікарні Андрія Локтіонова, кількість постраждалих зросла до 28 осіб.

За даними бійця 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслава Бунятова з позивним «Османом», Сили оборони України взяли в полон понад 40 російських військовослужбовців. Ліквідовано російського воєнкор-пропагандиста ВДТРК Євгена Поддубного.

ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області РФ. Через цю станцію здійснюється прокачування газу для транзиту до Європи. Офіційного підтвердження інформації про те, що ГВС взято під контроль українськими військовими, поки що немає.

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