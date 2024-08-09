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Российская армия повторно ударила по Константиновке: ранены двое мирных граждан

09 августа 2024, 16:22

Российская армия повторно ударила по Константиновке: ранены двое мирных граждан

Войска РФ повторно обстреляли Константиновку в пятницу, 9 августа. Ранены двое мирных граждан. Фото: ОВА Войска РФ повторно обстреляли Константиновку в пятницу, 9 августа. Ранены двое мирных граждан. Фото: ОВА

После утреннего удара по «Экомаркету» российские военные снова обстреляли город Константиновку Донецкой области. На этот раз они ударили из «Смерчей» по частному сектору, ранив двух мирных жителей. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Также в результате обстрела повреждены 6 частных домов и газопровод.

Напомним, 8 августа около 11:00 военные РФ ударили по магазину «Экомаркет» в Константиновке, когда там находились люди. В настоящее время известно об 11 погибших и 37 раненых.

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