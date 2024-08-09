Російська армія повторно вдарила по Костянтинівці: поранено двох мирних жителів

Після ранкового удару по «Екомаркету» російські військові знову обстріляли місто Костянтинівку Донецької області. Цього разу вони вдарили зі «Смерчів» у приватний сектор, поранивши двох мирних жителів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків та газопровід.
Нагадаємо, 8 серпня близько 11:00 військові РФ вдарили по магазину «Екомаркет» у Костянтинівці, коли там були люди. Наразі відомо про 11 загиблих та 37 поранених.
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