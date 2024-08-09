Російська армія повторно вдарила по Костянтинівці: поранено двох мирних жителів

Війська РФ повторно обстріляли Костянтинівку у п'ятницю, 9 серпня. Поранено двох мирних громадян. Фото: ОВА

Після ранкового удару по «Екомаркету» російські військові знову обстріляли місто Костянтинівку Донецької області. Цього разу вони вдарили зі «Смерчів» у приватний сектор, поранивши двох мирних жителів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків та газопровід.

Нагадаємо, 8 серпня близько 11:00 військові РФ вдарили по магазину «Екомаркет» у Костянтинівці, коли там були люди. Наразі відомо про 11 загиблих та 37 поранених.