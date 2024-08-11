Россияне атаковали три района Донетчины: Филашкин показал последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 10 августа, в очередной раз била по населенным пунктам Донецкой области. В результате атак есть жертвы и пострадавшие, а также повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — говорится в сообщении.



По словам Филашкина, под российским ударом находились три района региона:

Покровский район. В Курахово ранен человек, повреждены 8 домов; еще 4 дома повреждены в Анновке. В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома. Среди ночи россияне обстреляли Покровск, Гришино и Рог — повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие. В Ровно Мирноградской громады повреждено предприятие.

Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены 2 дома: в Торском и Заречном. В Краматорске поврежден инфраструктурный объект, ранены 4 человека. В Константиновке повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка; в Стенках погиб человек.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке.



Ранее мы писали, что российская армия утром, 11 августа, атаковала Краматорск Донецкой области. В результате атак пять человек получили ранения. Предварительно, россияне обстреляли город из РСЗО «Смерч».