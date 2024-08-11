Росіяни атакували три райони Донеччини: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 10 серпня, в черговий раз била по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок атак є жертви та постраждалі, а також пошкоджено житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — йдеться у повідомленні.



За словами Філашкіна, під російським ударом перебували три райони регіону:

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено 8 будинків; ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки. Серед ночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному. У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, поранено 4 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду; у Стінках загинула людина.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.



Раніше ми писали, що російська армія вранці, 11 серпня, атакувала Краматорськ Донецької області. Внаслідок атак п'ятеро людей отримали поранення. Попередньо росіяни обстріляли місто з РСЗВ «Смерч».