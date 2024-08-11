Более 8 тысяч оккупантов, 36 танков и 1 самолет: Павлюк рассказал о потерях армии РФ за неделю

Потери российских войск за неделю, с 4 по 11 августа, составили 8010 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 1423 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.
«За неделю с 4 по 11 августа 2024 года потери противника составили около 8010 человек личного состава», — говорится в сообщении.
Силы обороны уничтожили огромное количество техники армии РФ:
Кроме этого, украинские воины ликвидировали 1 самолет, 2 вертолета, 11 ракет и 301 БПЛА.
Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ, с 5 по 11 августа, запустила по Украине 30 ракет и более 800 авиационных бомб.
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