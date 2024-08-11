Более 8 тысяч оккупантов, 36 танков и 1 самолет: Павлюк рассказал о потерях армии РФ за неделю

Стали известны потери России в войне в Украине за неделю. Фото: Александр Павлюк

Потери российских войск за неделю, с 4 по 11 августа, составили 8010 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 1423 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.



«За неделю с 4 по 11 августа 2024 года потери противника составили около 8010 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Силы обороны уничтожили огромное количество техники армии РФ:

36 танков;

108 боевых бронированных машин;

387 артиллерийских систем;

5 РСЗО;

8 установок ПВО;

498 единиц автотехники;

66 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские воины ликвидировали 1 самолет, 2 вертолета, 11 ракет и 301 БПЛА.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ, с 5 по 11 августа, запустила по Украине 30 ракет и более 800 авиационных бомб.