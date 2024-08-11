Понад 8 тисяч окупантів, 36 танків та 1 літак: Павлюк розповів про втрати армії РФ за тиждень

Стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень. Фото: Олександр Павлюк

Втрати російських військ за тиждень, з 4 по 11 серпня, становили 8010 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 1423 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.



«За тиждень з 4 по 11 серпня 2024 року втрати противника склали близько 8010 осіб особового складу», — йдеться в повідомленні.



Сили оборони знищили величезну кількість техніки армії РФ:

36 танків;

108 бойових броньованих машин;

387 артилерійських систем;

5 РСЗВ;

8 установок ППО;

498 одиниць автотехніки;

66 одиниць спецтехніки.

Крім цього, українські воїни ліквідували 1 літак, 2 вертольоти, 11 ракет та 301 БПЛА.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ, з 5 по 11 серпня, запустила в Україні 30 ракет і понад 800 авіаційних бомб.