Понад 8 тисяч окупантів, 36 танків та 1 літак: Павлюк розповів про втрати армії РФ за тиждень

Втрати російських військ за тиждень, з 4 по 11 серпня, становили 8010 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 1423 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
«За тиждень з 4 по 11 серпня 2024 року втрати противника склали близько 8010 осіб особового складу», — йдеться в повідомленні.
Сили оборони знищили величезну кількість техніки армії РФ:
Крім цього, українські воїни ліквідували 1 літак, 2 вертольоти, 11 ракет та 301 БПЛА.
Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ, з 5 по 11 серпня, запустила в Україні 30 ракет і понад 800 авіаційних бомб.
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