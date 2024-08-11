Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие

Политика



Главная цель вторжения в Курскую область РФ — дестабилизировать Россию и показать ее слабые стороны. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник, передает France24. По его словам, украинские войска будут соблюдать международное гуманитарное право, находясь на территории России, кроме того, у них нет планов аннексировать территории, которые они сейчас удерживают.



Боевые действия



По данным аналитиков украинского проекта DeepState, российские военные продвинулись возле четырех населенных пунктов Харьковщины, Луганщины и Донетчины.



Спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий сообщил, что российские оккупанты продолжают применять химическое оружие против ВСУ, в частности, на юге страны. Из 536 боеприпасов, которые сбросили россияне, 11 были с отравляющими веществами.



Утром россияне атаковали Краматорск РСЗО «Смерч», получили ранения восемь человек, повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.



Ночью российская армия обстреляла Покровск, Гришино, Рог и Ровно Донецкой области. В селе Ровно Мирноградской громады в результате атаки повреждено предприятие.



В результате российской ракетной атаки на Броварской район Киевской области погиб отец с сыном, три человека тяжело травмированы.



Оккупированная Горловка попала под обстрел. Местные жители слышали взрывы, над городом поднялся столб густого дыма. Город находится рядом с Торецком, который сейчас штурмуют российские войска.



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