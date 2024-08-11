Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие

11 августа 2024, 23:05

Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие

Политика

Главная цель вторжения в Курскую область РФ — дестабилизировать Россию и показать ее слабые стороны. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник, передает France24. По его словам, украинские войска будут соблюдать международное гуманитарное право, находясь на территории России, кроме того, у них нет планов аннексировать территории, которые они сейчас удерживают.

Боевые действия

По данным аналитиков украинского проекта DeepState, российские военные продвинулись возле четырех населенных пунктов Харьковщины, Луганщины и Донетчины.

Спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий сообщил, что российские оккупанты продолжают применять химическое оружие против ВСУ, в частности, на юге страны. Из 536 боеприпасов, которые сбросили россияне, 11 были с отравляющими веществами.

Утром россияне атаковали Краматорск РСЗО «Смерч», получили ранения восемь человек, повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.

Ночью российская армия обстреляла Покровск, Гришино, Рог и Ровно Донецкой области. В селе Ровно Мирноградской громады в результате атаки повреждено предприятие.

В результате российской ракетной атаки на Броварской район Киевской области погиб отец с сыном, три человека тяжело травмированы.

Оккупированная Горловка попала под обстрел. Местные жители слышали взрывы, над городом поднялся столб густого дыма. Город находится рядом с Торецком, который сейчас штурмуют российские войска.

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
21:45
Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни
16:26
В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги
00:23
Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке
22:58
Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ►
17:17
«ЛНР» заявила об обстреле больницы в оккупированной Кременной
14:29
В результате обстрела Донецка пострадал мужчина
00:09
Главное за день: ВСУ продвигаются вглубь РФ. КПП «Колотиловка-Покровка» закрыт
22:43
«ДНР» более 4 лет не может отремонтировать аварийный мост в центре Донецка
17:20
В Луганске мужчину отправили в колонию на 8 лет якобы за поддержку «Азова»
14:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:12
На границе временно закрыли единственный пункт пропуск с Россией. Что известно
11:17
Два человека погибли в Константиновке после утреннего обстрела армии РФ
10:50
Украинские войска отступили под Торецком, чтобы избежать окружения — аналитик BILD
23:05
Главное за день: Бои в Курской области. Ситуация в Мирнограде и Покровске
все новости
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
17:18
Утренняя атака на Краматорск: количество пострадавших возросло
16:57
Наступление в Курской области РФ: стала известна цель операции
16:10
Более 8 тысяч оккупантов, 36 танков и 1 самолет: Павлюк рассказал о потерях армии РФ за неделю
15:50
Россияне используют химическое оружие на юге Украины — ОСГВ «Таврия»
15:20
На Донетчине 81,9 тыс. абонентов остаются без света — Минэнерго
14:18
Армия РФ выпустила по Украине более 30 ракет и 800 авиабомб за неделю — Зеленский
13:16
Ракетный удар по Константиновке: полиция идентифицировала всех жертв, погибли трое детей
12:47
ПВО сбили над Украиной 53 из 57 дронов-камикадзе — Олещук
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
12:13
Россияне атаковали три района Донетчины: Филашкин показал последствия
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
11:23
Войска РФ ночью атаковали Покровскую и Мирноградскую громады: повреждены предприятие и инфраструктурные объекты
10:25
Россияне за сутки обстреляли Донетчину: трое людей погибли, еще трое пострадали
09:59
В результате российской ракетной атаки на Киевщину погиб отец с сыном, есть пострадавшие
09:32
Армия РФ утром ударила по Краматорске: пять человек пострадали, под ударом оказались дома и предприятие
01:47
В Курске работало ПВО: обломки упали на дом
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
все новости
ВИДЕО
Пожар на территории ЗАЭС. Фото: соцсети Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
11 августа, 23:14
Последствия атаки на Краматорск 11 августа. Фото: Вадим Филашкин Утренняя атака на Краматорск: количество пострадавших возросло
11 августа, 17:18
Россияне атаковали Киевскую область. Фото: ГСЧС В результате российской ракетной атаки на Киевщину погиб отец с сыном, есть пострадавшие
11 августа, 09:59
Последствия «прилета» в Курске. Фото: соцсети В Курске работало ПВО: обломки упали на дом
11 августа, 01:47
Разбор завалов ТЦ в Константиновке завершен В Константиновке завершили разбор завалов торгового центра. Погибли 14 человек
10 августа, 19:15
Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ► Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ►
09 августа, 22:58

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор