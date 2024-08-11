Головне за день: Обстріл Краматорська. Росармія застосовує хімзброю

Політика



Головна мета вторгнення в Курську область РФ – дестабілізувати Росію та показати її слабкі сторони. Про це повідомив високопоставлений український чиновник, повідомляє France24. За його словами, українські війська дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії, крім того, у них немає планів анексувати території, які вони зараз утримують.



Бойові дії



За даними аналітиків українського проекту DeepState, російські військові просунулися біля чотирьох населених пунктів Харківщини, Луганщини та Донеччини.



Спікер ОСГВ «Таврія» Дмитро Ліховий повідомив , що російські окупанти продовжують застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ, зокрема, на півдні країни. З 536 боєприпасів, які скинули росіяни, 11 були з отруйними речовинами.



Вранці росіяни атакували Краматорськ РСЗВ «Смерч», отримали поранення вісім осіб, пошкоджено 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств та об'єкт інфраструктури.



Вночі російська армія обстріляла Покровськ, Гришине, Ріг та Рівне Донецької області. У селі Рівне Мирноградської громади внаслідок атаки пошкоджено підприємство.



Внаслідок російської ракетної атаки на Броварський район Київської області загинув батько із сином, троє людей тяжко травмовані.



Окупована Горлівка потрапила під обстріл. Місцеві жителі чули вибухи , над містом піднявся стовп густого диму. Місто знаходиться поряд із Торецьком, який зараз штурмують російські війська.



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.