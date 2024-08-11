В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма

В Горловке слышны взрывы 11 августа. Фото: скриншот

В воскресенье, 11 августа, временно оккупированная Горловка Донецкой области попали под обстрел. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.



Местные жители слышали взрывы, над городом поднялся столб густого дыма.



Как отмечается, что Горловка находится рядом с Торецком, который сейчас штурмуют российские войска.



Ранее мы писали, что украинские военные сбили российский военный вертолет Ка-52 в Курской области. Это следует из поста российского провоенного канала Fighterbomber, который специализируется на авиации.