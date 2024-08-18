У Мирнограді та Селидовому буде посилено комендантську годину: дата

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



«Нові правила почнуть діяти завтра, 19 серпня», — написав він.

Філашкін закликає громадян, які залишаються в Мирнограді і Селидовому, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.



Раніше ми писали, що з 12 серпня на Донеччині діють нові правила комендантської години. Так, у населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 21:00 до 05:00. У населених пунктах, що розташовані від лінії фронту менш ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.