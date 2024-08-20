Константиновка под обстрелом: сообщают о прилетах в центре города

В центре города Константиновка Донецкой области около 15:00 во вторник, 20 августа, прозвучало несколько взрывов. Корреспондент «Новостей Донбасса» сообщает о прилетах в районе центрального рынка.

Отмечается, что было слышно от трёх до пяти взрывов.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.

Напомним, 9 августа, примерно в 11:00, российские военные ударили по магазину «Экомаркет» в Константиновке Донецкой области. На месте обстрела возник сильный пожар. В результате ракетной атаки погибли 14 человек, 43 — получили ранения.