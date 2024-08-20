Костянтинівка під обстрілом: повідомляють про прильоти у центрі міста

У центрі міста Костянтинівка Донецької області близько 15:00 у вівторок, 20 серпня, пролунало кілька вибухів. Кореспондент «Новин Донбасу» повідомляє про прильоти у районі центрального ринку.

Зазначається, що було чути від трьох до п'яти вибухів.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, 9 серпня, приблизно об 11:00, російські військові вдарили по магазину «Екомаркет» у Костянтинівці Донецької області. На місці обстрілу виникла сильна пожежа. Внаслідок ракетної атаки загинули 14 людей, 43 — дістали поранень.