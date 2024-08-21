Главное за день: Армия РФ перекидывает войска в Курскую область. ВСУ борются за Нью-Йорк

Общество



Верховная Рада ратифицировали Римский статут, главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге. Он определяет полномочия МУС по расследованию масштабных уголовных преступлений, в частности геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности. После ратификации Римского статута государство становится участником МУС и сможет пользоваться инструментами полноценного членства.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, ситуация в Нью-Йорке на Донетчине сложная, но войска РФ не контролируют поселок. Кроме того, специалисты отметили, что российские оккупанты продвинулись в Пивничном, Дружбе, Заветном, а также возле Новогродовки и Григорьевки.



Начинается битва за следующий крупный российский поселок – Коренево, пишет немецкое издание Bild. Как отметил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке, потеря этого поселка городского типа для репутации Владимира Путина будет еще хуже потери города Суджа.



Командование ВС РФ передислоцировало российские подразделения из района города Часов Яр на Донетчине в Курскую область на фоне усилий противодействия украинскому вторжению.



Российские оккупанты ударили по Новогродовской громаде, Курахово и Селидово, ранены два человека. В Константиновке погиб мужчина, повреждены три многоэтажки, три частных дома, три административных здания, два производственных помещения, три линии электропередач и газопровод. Утром россияне обстреляли города Украинск и Северск на Донетчине, погибли два человека. В поселоке Великая Новоселка загорелось 14 домов.



В результате атаки ГУР на военный аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области РФ 16 августа уничтожены истребитель-перехватчик МиГ-31К/И и два военно-транспортных самолета Ил-76. Еще около пяти самолетов, вероятно, МИГ-31К/И повреждены. Также после удара по этому же аэродрому 13 августа поражен состав ГСМ и самолет МиГ-31К/И.



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