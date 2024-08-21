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Головне за день: Армія РФ перекидає війська до Курської області. ЗСУ борються за Нью-Йорк

21 серпня 2024, 23:26

Головне за день: Армія РФ перекидає війська до Курської області. ЗСУ борються за Нью-Йорк

Суспільство

 Верховна Рада ратифікувала Римський статут, головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він визначає повноваження МКС щодо розслідування масштабних кримінальних злочинів, зокрема геноциду, військових злочинів, злочинів проти людяності. Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником МКС та зможе користуватися інструментами повноцінного членства.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, ситуація в Нью-Йорку на Донеччині складна , але війська РФ не контролюють селище. Крім того, фахівці зазначили, що російські окупанти просунулися у Північному, Дружбі, Заповітному, а також біля Новогродівки та Григорівки.

Починається битва за наступне велике російське селище – Коренево, пише німецьке видання Bild. Як зазначив експерт з аналізу відкритих даних Юліан Репке, втрата цього селища міського типу для репутації Володимира Путіна буде ще гіршою від втрати міста Суджа.

Командування ЗС РФ передислокувало російські підрозділи з району міста Часів Яр на Донеччині Курську область на тлі зусиль протидії українському вторгненню.

Російські окупанти вдарили по Новогродівській громаді, Кураховому та Селідовому, поранено двох людей. У Костянтинівці загинув чоловік, пошкоджено три багатоповерхівки, три приватні будинки, три адміністративні будівлі, два виробничі приміщення, три лінії електропередач і газопровід. Вранці росіяни обстріляли міста Українки та Сіверськ на Донеччині, загинули двоє людей. У селищі Велика Новосілка спалахнуло 14 будинків.

Внаслідок атаки ГУР на військовий аеродром «Саваслейка» в Нижегородській області РФ 16 серпня знищено винищувач-перехоплювач МіГ-31К/І та два військово-транспортні літаки Іл-76. Ще близько п'яти літаків, ймовірно, МІГ-31К/І пошкоджено. Також після удару по цьому ж аеродрому 13 серпня вражено склад ПММ та літак МіГ-31К/І.

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