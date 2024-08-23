Росіяни вдарили по Харківщині, є загиблі та поранені

Харківська область сьогодні зазнала російських обстрілів. Є загиблі та поранені. Фото: ДСНС Харківської області

У селі Богуславка Ізюмського району Харківської області внаслідок авіаудару, завданого ЗС РФ у ніч на п'ятницю, загинули двоє людей, одна жінка постраждала. Про це повідомила ДСНС 23 серпня.

«З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники витягли тіла двох загиблих: чоловіка 1963 року народження та жінку 1965 року народження. Також постраждала 78-річна жінка», — йдеться у повідомленні.

Крім руйнування приватних житлових будинків, авіаудар спровокував пожежу в будівлі на площі 80 кв. метрів.

До ліквідації наслідків авіаудару залучено 5 одиниць техніки та 15 співробітників ДСНС.

У свою чергу голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських ударів по Козачій Лопані 21 серпня загинула жінка 1981 року народження. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло. Під завалами може бути ще одна людина.

Пізніше Синєгубов повідомив, що російські війська сьогодні вдень ударили по населеному пункту Куп'янськ-Вузловий. Загинули двоє людей, щонайменше двоє постраждали.

Рятувальна операція продовжується.