Россияне утром убили мужчину в Украинске

Россияне ударили по Селидовской громады. Фото: Селидовская ГВА

В воскресенье, 25 августа, российские оккупанты атаковали город Украинск Селидовской громады Донецкой области. Один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



Как отмечается, россияне атаковали город из артиллерии в 11:00. В результате обстрела погиб местный житель, мужчина 1991 года рождения.



Ранее мы писали, что вечером 24 августа Россия атаковала отель в городе Краматорск. Двое журналистов получили травмы.



Спасатели разбирают завалы разрушенного отеля и ищут человека, который в момент удара РФ находился на втором этаже.