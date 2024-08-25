Росіяни вранці вбили чоловіка в Українську

Росіяни вдарили по Селидівській громаді. Фото: Селидівська ГВА

У неділю, 25 серпня, російські окупанти атакували місто Українськ Селидівської громади Донецької області. Одна людина загинула. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



Як зазначається, росіяни атакували місто з артилерії об 11:00. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, чоловік 1991 року народження.



Раніше ми писали, що ввечері 24 серпня Росія атакувала готель у місті Краматорськ. Двоє журналістів зазнали травм.



Рятувальники розбирають завали зруйнованого готелю та шукають людину, яка в момент удару РФ знаходилася на другому поверсі.