Під завалами готелю у Карматорську знайшли загиблого співробітника Reuters із Британії

Наслідки удару по готелі Сапфір в Краматорську. Фото: ДСНС

З-під завалів готелю «Сапфір» у Краматорську витягли громадянина Великої Британії — співробітника інформаційного агентства Reuters.



Пошуково-рятувальні роботи завершено, повідомляє ДСНС.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали шість людей. Серед поранених — четверо журналістів Reuters та двоє місцевих мешканців, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Війська Росії завдали ракетного удару по готелі у Краматорську пізно ввечері 24 серпня. За попередніми даними, вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М».



Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомила прокуратура.