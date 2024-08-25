Під завалами готелю у Карматорську знайшли загиблого співробітника Reuters із Британії

З-під завалів готелю «Сапфір» у Краматорську витягли громадянина Великої Британії — співробітника інформаційного агентства Reuters.
Пошуково-рятувальні роботи завершено, повідомляє ДСНС.
Поранення різного ступеня тяжкості отримали шість людей. Серед поранених — четверо журналістів Reuters та двоє місцевих мешканців, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Війська Росії завдали ракетного удару по готелі у Краматорську пізно ввечері 24 серпня. За попередніми даними, вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М».
Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомила прокуратура.
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