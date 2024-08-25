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Під завалами готелю у Карматорську знайшли загиблого співробітника Reuters із Британії

25 серпня 2024, 21:15

Під завалами готелю у Карматорську знайшли загиблого співробітника Reuters із Британії

Наслідки удару по готелі Сапфір в Краматорську. Фото: ДСНС Наслідки удару по готелі Сапфір в Краматорську. Фото: ДСНС

З-під завалів готелю «Сапфір» у Краматорську витягли громадянина Великої Британії — співробітника інформаційного агентства Reuters.

Пошуково-рятувальні роботи завершено, повідомляє ДСНС.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали шість людей. Серед поранених — четверо журналістів Reuters та двоє місцевих мешканців, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Війська Росії завдали ракетного удару по готелі у Краматорську пізно ввечері 24 серпня. За попередніми даними, вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М».

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомила прокуратура.

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