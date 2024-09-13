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Армия РФ обстреляла Донетчину за сутки 20 раз, есть жертвы и повреждения — Филашкин

13 сентября 2024, 10:54

Армия РФ обстреляла Донетчину за сутки 20 раз, есть жертвы и повреждения — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 12 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, административные здания, а также жертвы среди местного населения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, три района попали под удар российских оккупантов.

Покровский район. В Курахово ранен человек, повреждено более 5 домов; в Кураховке повреждены дом и админздание; в Горняке повреждена многоэтажка и частный дом; в Успеновке повреждено предприятие. В Покровске поврежден путепровод. В Красноярском Добропольской ТГ 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 4 дома; в Белицком 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 дома и объект инфраструктуры.

Краматорский район. В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 7 частных домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль; в Веролюбовке 3 человека погибли и 2 ранены, уничтожены 2 грузовика.

Бахмутский район. В Торецкой ТГ ранены 3 человека. В Северске поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 5 частных домов, многоэтажка и 4 нежилых здания.

Ранее мы писали, что российские захватчики продвинулись вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области

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