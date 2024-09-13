Силы ПВО ночью сбили 24 из 26 дронов-камикадзе — Воздушные силы

Российская армия в пятницу, 13 сентября, ударила по территории Украины ударными дронами-камикадзе. В результате боевой работы 24 БПЛА были сбиты. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал 26-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым)», — говорится в сообщении.



Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью сбили 24 российских ударных БПЛА в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.



По состоянию на 9:00 один БПЛА еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.



Ранее мы писали, что российские захватчики продвинулись вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области.