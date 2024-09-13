На Донетчине без света остается более 180 населенных пунктов

По состоянию на утро пятницы, 13 сентября, в Донецкой области без электроснабжения остается 185 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве энергетики.



«На утро остаются без света 185 населенных пунктов — 127,5 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что из-за российских обстрелов за 12 сентября обесточены 33,4 тыс. абонентов в 80 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 31,5 тыс. абонентов в 57 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что российские войска рано утром 13 сентября нанесли удар по путепроводу «Восточный» (известному также как «Горбатый мост») в Покровске Донецкой области.