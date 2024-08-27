Бригада «Помста» за неделю уничтожила почти 20 российских оккупантов, три танка и 14 артсистем

Пограничники ликвидировали 19 россиян на Луганском направлении. Фото: Артем Лысогор

Луганские пограничники бригады «Помста» за неделю, 19-25 августа, уничтожили 19 российских оккупантов. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Двух оккупантов бойцы бригады «Месть» взяли в плен, 19 ликвидировали и 33 ранили», — отметил он.



По словам Лысогора, 1 464 огневых удара нанесли Луганские пограничники по местам размещения захватчиков на Бахмутском, Северском, Купянском направлениях и в районе Серебрянского леса.



Кроме того, среди уничтоженной и поврежденной техники: три танка, ЗРК «Стрела-10», 14 артиллерийских систем, 29 автомобилей противника, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, броневик, 22 беспилотника.



Также сожжено 14 складов боекомплекта, пункт управления БпЛА и антенну с ретранслятором.



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