Бригада «Помста» за тиждень знищила майже 20 російських окупантів, три танки та 14 артсистем

Прикордонники ліквідували 19 росіян Луганського напрямку. Фото: Артем Лисогір

Луганські прикордонники бригади «Помста» за тиждень, 19-25 серпня, знищили 19 російських окупантів. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Двох окупантів бійці бригади «Помста» взяли в полон, 19 ліквідували та 33 поранили», — зазначив він.



За словами Лисогора, 1 464 вогневі удари завдали Луганські прикордонники за місцями розміщення загарбників на Бахмутському, Сіверському, Куп'янському напрямках та в районі Серебрянського лісу.



Крім того, серед знищеної та пошкодженої техніки: три танки, ЗРК «Стріла-10», 14 артилерійських систем, 29 автомобілів противника, дві бойові машини піхоти, бронетранспортер, броньовик, 22 безпілотники.



Також спалено 14 складів боєкомплекту, пункт управління БпЛА та антену з ретранслятором.



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