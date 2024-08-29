Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ просунулась у Новогродівці, Торецьку та Михайлівці Донецької області — DeepState

29 серпня 2024, 11:59

Армія РФ просунулась у Новогродівці, Торецьку та Михайлівці Донецької області — DeepState

Відзначено просування російських військ у деяких населених пунктах Донецької області. Карта DeepState Відзначено просування російських військ у деяких населених пунктах Донецької області. Карта DeepState

Станом на 23:00 28 серпня військові підрозділи армії РФ просунулися в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та в районі Вугледару. Про це повідомляє ресурс DeepState.

Зазначається, що вчора російські військові переважно готувалися до наступного масового штурму на Покровському відрізку.

На Торецькому напрямку війська РФ просунулися безпосередньо в Торецьку та біля Пантелеймонівки.

На Вугледарському напрямку російські військові просунулися біля Вугледара та Павлівки.

Раніше повідомлялося, що росіяни зараз контролюють приблизно 40 відсотків міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. У разі повного захоплення цього населеного пункту окупанти можуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом та логістичним шляхом між ними.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Донецька область DeepState просування війск рф

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:59
Армія РФ просунулась у Новогродівці, Торецьку та Михайлівці Донецької області — DeepState
11:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
09:59
Війська РФ контролюють Часів Яр на 40 відсотків — представник 24 ОМБр
23:40
Головне за день: Росармія намагається оточити Вугледар. БПЛА атакували нафтобази в РФ
19:58
Нардеп Безугла розповіла, як російські війська прорвалися до Новогродівки та Селидового
16:39
На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»
23:38
Головне за день: Зеленський розповів про «план перемоги». Окупанти наближаються до Покровська
22:37
Жителі окупованих міст Донецької області скаржаться на телефонних шахраїв
21:35
«ДНР»: Троє мешканців Горлівки постраждали від обстрілів
18:00
В окупованому Донецьку шукають підрядника, який увкрав гроші, залишивши кілька кварталів без води
12:34
Армія РФ захопила Новогродівку на Донеччині — українські військові
10:58
З-під арешту випустили фігуранта справи про вбивство «Донецького ковбоя» Рассела Бентлі
23:10
Головне за день: Масова атака по Україні. Евакуація з Костянтинівки
16:32
В окупованому Антрациті Луганської області згорів пасажирський автобус
12:59
На захопленій Луганщині у лікарнях відсутні вільні місця, ліки та медики для цивільних
11:20
Російські військові штурмують Новогродівку на Донеччині — Генштаб ЗСУ
07:20
Російські війська просунулися біля Торецька і в межах міста — ISW
23:36
Головне за день: Удар по готелю у Краматорську. Вугільна галузь та війна
23:31
Головне за день: Обмін полоненими. Пожежа на складі боєприпасів під Воронежем
15:13
Жителі окупації теж відзначають День незалежності України — фотоакція
усі новини
11:59
Армія РФ просунулась у Новогродівці, Торецьку та Михайлівці Донецької області — DeepState
11:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:55
Сили ППО збили над Україною дві ракети Х-59/69 та 60 безпілотників
10:34
Слов'янськ обстріляли війська РФ, у місті частково зникло світло
10:08
У Ростовській області другу добу горить чергова нафтобаза
09:59
Війська РФ контролюють Часів Яр на 40 відсотків — представник 24 ОМБр
09:30
ППО знищила понад 10 дронів, якими росіяни вночі та вранці атакували Київ
08:44
П'ятеро людей загинуло та шість поранено через обстріли Донецької області
08:05
Путін планує контрнаступ у Курській області — ЦРУ
07:15
У Києві вночі пролунали вибухи, збитий безпілотник упав серед будинків
23:40
Головне за день: Росармія намагається оточити Вугледар. БПЛА атакували нафтобази в РФ
22:40
Близько 2 000 осіб досі залишаються у Торецьку Донецької області — ОВА
21:58
У Росії поліцейському кінологу дали 5 років колонії за пост у соцмережі про ракетний удар по Краматорську
20:42
Литва передала Україні новий оборонний пакет
19:58
Нардеп Безугла розповіла, як російські війська прорвалися до Новогродівки та Селидового
18:40
Подачу води на Дружківку та Костянтинівку скоротили через ремонт водопроводу
17:40
Росіяни скинули авіабомбу на центральну частину Куп'янська, є поранені
17:12
Партизани влаштували серію диверсій на новій залізниці з Росії до окупованого Маріуполя: кадри
16:39
На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»
16:33
У Покровську з наступного тижня закриються всі банки: у місті залишаться лише банкомати
усі новини
ВІДЕО
За словами українських військових, місто Часів Яр Донецької області вже на 40% контролюється військами РФ. Карта DeepState Війська РФ контролюють Часів Яр на 40 відсотків — представник 24 ОМБр
29 серпня, 09:59
Диверсія на новій залізниці в окупований Маріуполь. Фото: кадр із відео Партизани влаштували серію диверсій на новій залізниці з Росії до окупованого Маріуполя: кадри
28 серпня, 17:12
На Кримському мосту російські окупанти встановили «Панцир-С1». Фото: Кримський вітер/Telegram На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»
28 серпня, 16:39
Дим над атакованою нафтобазою у Кіровській області РФ. Фото: кадр із відео Безпілотники вперше атакували Кіровську область РФ: під ударом опинилася нафтобаза, горять резервуари
28 серпня, 12:39
Масштабна пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ. Фото: кадр із відео Дрони вночі атакували нафтобазу та склад боєприпасів у Росії: виникла масштабна пожежа
28 серпня, 10:07
Момент знищення російського штурмовика Су-25 на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку: у ЗСУ показали відео
28 серпня, 09:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір