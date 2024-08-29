Армія РФ просунулась у Новогродівці, Торецьку та Михайлівці Донецької області — DeepState

Відзначено просування російських військ у деяких населених пунктах Донецької області. Карта DeepState

Станом на 23:00 28 серпня військові підрозділи армії РФ просунулися в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та в районі Вугледару. Про це повідомляє ресурс DeepState.

Зазначається, що вчора російські військові переважно готувалися до наступного масового штурму на Покровському відрізку.

На Торецькому напрямку війська РФ просунулися безпосередньо в Торецьку та біля Пантелеймонівки.

На Вугледарському напрямку російські військові просунулися біля Вугледара та Павлівки.

Раніше повідомлялося, що росіяни зараз контролюють приблизно 40 відсотків міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. У разі повного захоплення цього населеного пункту окупанти можуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом та логістичним шляхом між ними.