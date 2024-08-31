Из Константиновской громады за три дня эвакуировали 86 детей

В Константиновской громаде продолжается обязательная эвакуация семей с детьми. За три дня отсюда эвакуировано 86 детей. Об этом сегодня сообщила полиция Донецкой области.

Отмечается, что из населенных пунктов, расположенных менее чем в 10 километрах от линии фронта, детей и их родителей вывозят на бронетранспорте.

«Мероприятия [по эвакуации] проводятся сотрудниками Нацполиции и ГСЧС совместно с городской военной администрацией», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением ситуации безопасности было принято решение начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из еще нескольких населенных пунктов Донетчины. В их числе — Константиновская громада.