З Костянтинівської громади за три дні евакуювали 86 дітей

У Костянтинівській громаді продовжується обов'язкова евакуація сімей з дітьми. За три дні звідси евакуйовано 86 дітей. Про це сьогодні повідомила поліція Донецької області.

Зазначається, що із населених пунктів, розташованих менш ніж за 10 кілометрів від лінії фронту, дітей та їхніх батьків вивозять на бронетранспорті.

«Заходи [з евакуації] проводяться співробітниками Нацполіції та ДСНС спільно з міською військовою адміністрацією», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації було прийнято рішення розпочати примусову евакуацію дітей з батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з ще кількох населених пунктів Донеччини. Серед них — Костянтинівська громада.