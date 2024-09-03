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Верещук та ще кілька міністрів подали заяви про відставку: Кабмін чекає «велике перезавантаження»

03 вересня 2024, 23:06

Верещук та ще кілька міністрів подали заяви про відставку: Кабмін чекає «велике перезавантаження»

Кабінет Міністрів України. Фото: КМУ Кабінет Міністрів України. Фото: КМУ

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку від міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Про це повідомив спікер ВРУ Руслан Стефанчук.

Також, за його словами, подібні заяви надійшли від віцепрем'єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Як зазначив голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, цього тижня на Кабінет міністрів чекає «велике перезавантаження».

«Понад 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра на нас чекає день звільнень, а післязавтра – день призначень. Остаточний список буде визначений на засіданні фракції 4 вересня», – розповів Арахамія.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, Міністерство юстиції приєднають до євроінтеграції, а Мінреінтеграції до Мінрегіону, яке очолить нинішній заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

Олександра Камишіна, як стверджує Железняк, призначать заступником голови ОП замість сьогодні звільненого Ростислава Шурми.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Ольга Стефанішина очолить Мін'юст і продовжить займатися євроінтеграцією.

Нагадаємо, що 2 вересня Володимира Кудрицького звільнили з посади голови «Укренерго».

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