У Покровську залишаються 26 тисяч осіб, включаючи 1076 дітей

Евакуація з Покровська, де залишаються 26 тисяч жителів. Фото: Покровська МВА

У прифронтовому Покровську зараз перебувають 26 тисяч осіб, зокрема 1076 дітей. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.







«Ворог намагається прорвати нашу лінію оборони на всіх напрямках. За добу росіяни понад 2,5 тисячі разів обстріляли нашу область. У районі Покровська наші Сили оборони стримують окупанта, за останній місяць із міста евакуювалися понад 20 тисяч людей», - повідомив голова Донецької ОВА.



За словами Філашкіна, в Покровську продовжують працювати банкомати, в яких залишається достатньо коштів для того, щоб обслуговувати решту населення міста.



Проте майже 90% усіх установ, які раніше використовували місцеві жителі, вже закриті.



«Працюють невеликі магазини та аптеки», - додав він.



Раніше повідомлялося, що з прифронтового Покровська Донецької області триває евакуація населення, зокрема маломобільних людей.