Силы ПВО сбили 2 ракеты и 6 дронов-камикадзе — Воздушные силы

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях. Фото: Воздушные силы

Российские оккупанты в понедельник, 9 сентября, ударили по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. В результате противовоздушного боя были сбиты 8 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 9 сентября 2024 года противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области и Донетчины, а также 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (район пусков: Курск — РФ)», — говорится в сообщении.



Силы и средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА типа «Shahed». Кроме того, два беспилотника локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.



Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.



Ранее мы писали, что с 1 по 8 сентября российская армия атаковала территорию Украину с помощью более 800 авиационных бомб, почти 300 БПЛА и более 60 ракет.