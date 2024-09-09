Сили ППО збили 2 ракети і 6 дронів-камікадзе — Повітряні сили

ППО працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти в понеділок, 9 вересня, вдарили по території України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Внаслідок протиповітряного бою було збито 8 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 9 вересня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Курської області та Донеччини, а також 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків: Курськ — РФ)», — йдеться у повідомленні.



Сили та засоби протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed». Крім того, два безпілотники локально втрачені на території України (імовірно впали під впливом коштів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна з ракет Х-59/69 не досягла своєї мети.



Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.



Раніше ми писали, що з 1 по 8 вересня російська армія атакувала територію України за допомогою понад 800 авіаційних бомб, майже 300 БПЛА та понад 60 ракет.