Войска РФ ударили по селу в Покровском районе: погиб мужчина

Российские оккупанты во вторник, 10 сентября, обстреляли село Гнатовка Покровского района Донецкой области. Есть жертва и пострадавшая. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Отмечается, что обстрел произошел в 11:30.



«Во время вражеского обстрела погиб владелец одного из частных домовладений. Также ранения получила жена погибшего», — говорится в сообщении



В ведомстве отметили важность эвакуации в более безопасные регионы Украины.



Ранее мы писали, что в Кураховской громаде Донецкой области за 9 сентября получили ранения два человека, известно о трех погибших. Ранены 2 человека и три человека погибли в Горняке.