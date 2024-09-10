Війська РФ вдарили по селу в Покровському районі: загинув чоловік

Російські окупанти у вівторок, 10 вересня, обстріляли село Гнатівка Покровського району Донецької області. Є жертва та постраждала. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Зазначається, що обстріл стався об 11:30.



«Під час ворожого обстрілу загинув власник одного з приватних домоволодінь. Також поранення отримала дружина загиблого», — йдеться у повідомленні



У відомстві наголосили на важливості евакуації в безпечніші регіони України.



Раніше ми писали, що в Курахівській громаді Донецької області за 9 вересня отримали поранення дві людини, відомо про трьох загиблих. Поранено 2 особи та троє людей загинули в Гірнику.