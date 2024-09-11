Сили оборони України вночі вдарили по базах та складу БК росіян під Маріуполем: є загиблі та поранені військові РФ

Місце удару по військах РФ під Маріуполем. Фото: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

11 вересня з 03:35 до 04:15 тривала атака на Маріуполь та район. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Російські моніторингові телеграм-канали писали про загрозу ракетної атаки й атаку БПЛА в районі Маріуполя.



За словами Андрющенко, повідомлялося про звуки вибухів та роботу ППО в Мангуському та частині Маріупольського районів, а також у Приморському, Центральному та Кальміуському районах міста.

«Щонайменше два «прильоти»: село Мелекіне по складу окупантів неподалік АЗС та колишнього магазину «Скорпіон»; так званий Другий спуск Мелекіне по базуванню окупантів – попередньо, у пансіонаті «Світлана», але дані уточнюємо. Окупаційні моніторингові пабліки повідомляли про понад 70 дронів у бік Маріуполя та на Ростов через Маріуполь», – зазначив Андрющенко.

Пізніше радник мера Маріуполя розповів подробиці ударів по Мелекіному.

«Влучання по складу БК – детонація з 03:40 до 05:00. Влучання по двох базах відпочинку з окупантами. Нині вивозять мертвих та поранених. Село та траса перекриті «поліцейськими» та військовими. Швидка допомога вивозить без зупинки. Кількість виведених з ладу окупантів, за даними наших джерел, сягнула 20», – сказав він.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля міста Часів Яр Донецької області.