Из-за авиаударов со стороны границы РФ обесточены более 17 тысяч абонентов Донетчины

В Донецкой области продолжаются проблемы с электроснабжением из-за атак российских оккупантов. В частности, в результате авиационных ударов со стороны границы РФ нет света в 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Из-за авиаударов со стороны границы РФ обесточены 17,9 тыс. абонентов в 15 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 27,3 тысячи абонентов в 18 населенных пунктах», — говорится в сообщении.



По состояние на утро 12 сентября без света остаются 164 населенных пункта — 125,6 тыс. абонентов.



Ранее мы писали, что в северной части Покровска технически невозможно восстановить электроснабжение из-за значительных повреждений энергетических объектов.