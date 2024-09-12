Через авіаудари з боку кордону РФ знеструмлено понад 17 тисяч абонентів Донеччини

У Донецькій області продовжуються проблеми з електропостачанням через атаки російських окупантів. Зокрема, внаслідок авіаційних ударів з боку кордону РФ немає світла у 15 населених пунктах. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Через авіаудари з боку кордону РФ знеструмлено 17,9 тис. абонентів у 15 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 27,3 тис. абонентів у 18 населених пунктах», — йдеться у повідомленні.



Станом на ранок 12 вересня без світла залишаються 164 населені пункти — 125,6 тис. абонентів.



Раніше ми писали, що у північній частині Покровська технічно неможливо відновити електропостачання через значні пошкодження енергетичних об'єктів.