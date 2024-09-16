Російський Бєлгород зранку потрапив під обстріл

Бєлгород у Росії сьогодні вранці потрапив під обстріл. Фото: соцмережі

У понеділок вранці, 16 вересня, російський Бєлгород потрапив під обстріл. Про це повідомили губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков та росЗМІ.

За словами Гладкова, внаслідок обстрілу поранено 8 людей. Одна з постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані, в інших поранення середньої тяжкості.

Також загорілися приватний будинок та понад 15 автомобілів.

Нагадаємо, раніше у Бєлгородській області Росії потяг зійшов з рейок через підрив залізничних колій.