За минувшие сутки оккупанты 33 раза обстреляли Донетчину — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские войска 33 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. В результате ударов четыре района попали под обстрел, есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждены 11 домов.



Покровский район. В Курахово ранен человек, повреждены многочисленные частные дома; в Кураховке ранены 2 человека, повреждены 5 домов; в Островском повреждены 9 домов. В Доброполье Криворожской громады обстреляно предприятие; в Белицком повреждены 5 админзданий, 13 частных домов и 3 многоэтажки. В Ровно Мирноградской громады ранены 2 человека. В Покровске повреждены 2 предприятия; также в громаде повреждены магазин и дом в селе Первое Травня.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады 1 человек ранен и 1 дом разрушен; в Торском разрушен дом. В Краматорске повреждены 5 многоэтажек и социальный объект. В Заре Ильиновской громады ранен человек, повреждены 3 объекта. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 14 частных домов, многоэтажка, 4 линии электропередач и 2 газопровода.

Бахмутский район. В Северске разрушена школа, повреждены 7 частных домов; в Серебрянке ранен человек и повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 33 частных дома, админздание и инфраструктурный объект.



Ранее мы писали, что за 19 сентября российские военные убили троих жителей Донецкой области.