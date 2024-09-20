Минулої доби окупанти 33 рази обстріляли Донеччину — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські війська 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок ударів чотири райони потрапили під обстріл, є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 11 будинків.



Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено численні приватні будинки; у Курахівці поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків; в Острівському пошкоджено 9 будинків. У Добропіллі Криворізької громади обстріляне підприємство; у Білицькому пошкоджені 5 адмінбудівель, 13 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Рівному Мирноградської громади поранено 2 людини. У Покровську пошкоджено 2 підприємства; також у громаді пошкоджено крамницю і будинок у селі Перше Травня.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 1 людина поранена і 1 будинок зруйновано; у Торському зруйновано будинок. У Краматорську пошкоджено 5 багатоповерхівок і соціальний об'єкт. У Зорі Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 лінії електропередач і 2 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську зруйновано школу, пошкоджено 7 приватних будинків; у Серебрянці поранено людину і пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 33 приватні будинки, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт.



Раніше ми писали, що за 19 вересня російські військові вбили трьох мешканців Донецької області.