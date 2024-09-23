Українські десантники відбили масований російський штурм на Донеччині: ЗСУ зупинили 20 одиниць бронетехніки

Знищена російська бронетехніка поблизу села Костянтинівка на Донеччині. Фото: кадр із відео

Окупанти знову пішли у масований штурм позицій 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ поблизу села Костянтинівка в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі 79-ї ОДШБр.

У цій атаці росіяни задіяли 14 бронемашин із піхотою та шість танків.

Воїни 79-ї бригади відкрили вогонь по російських колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки. Для цього вони використали артилерію, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси та мінні загородження.

Під час бою українські десантники знищили два танки та дві бронемашини з десантом. Ще один танк підбили. Інша техніка відступила із поля бою. Піхоту загарбників ліквідували за допомогою БПЛА.

Нагадаємо, що Сили оборони України відновили позиції у Донецькій області.