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Из Покровского района в Днепр эвакуировали древнюю каменную бабу

23 сентября 2024, 22:59

Из Покровского района в Днепр эвакуировали древнюю каменную бабу

Из Покровского района в Днепр эвакуировали древнюю каменную бабу

Из Покровского района Донецкой области в Днепр 23 сентября вывезли 800-летнюю каменную скульптуру. Это была настоящая эвакуация памятки архитектуры. Как сообщает «Радио Свобода», вес скульптуры — примерно полтонны. С прифронтовой территории ее перевезли военнослужащие 3-й штурмовой бригады.



Скульптура — мужская, она символизирует воина, отметил и.о. директора Днепропетровского национального музея имени Яворницкого Александр Старик. По его словам, об этом свидетельствует шлем и другие элементы амуниции, а также прическа — три косы.

«Это 12-я скульптура с территории Донецкой области, которая нам передана на временное хранение. Это скульптура хорошей сохранности, мы можем видеть ее внешние признаки. Это половецкий воин — знаем о его прическе, ременной системе, на которую крепились поножи. Такие статуи, действительно, большая редкость. Нам повезло — не только историкам, но и всем гражданам, потому что это памятники, которые надо хранить», — сказал он.

Баба уже имеет повреждения от, вероятно, минометного обстрела времен Второй мировой войны.

В Днепре статуи будут законсервированы. Их вернут, как только наладится ситуация в Донецкой области. 

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