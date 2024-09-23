З Покровського району до Дніпра евакуювали стародавню кам'яну бабу

З Покровського району Донецької області до Дніпра 23 вересня вивезли 800-річну кам'яну скульптуру. Це була справжня евакуація пам'ятки архітектури. Як повідомляє «Радіо Свобода», вага скульптури приблизно півтонни. З прифронтової території її перевезли військовослужбовці 3-ї штурмової бригади.





Скульптура — чоловіча, вона символізує воїна, зазначив в.о. директора Дніпропетровського національного музею імені Яворницького Олександр Старик. За його словами, про це свідчить шолом та інші елементи амуніції, а також зачіска — три коси.



«Це 12-та скульптура з території Донецької області, яку нам передано на тимчасове зберігання. Це скульптура гарної збереженності, ми можемо бачити її зовнішні ознаки. Це половецький воїн — знаємо про його зачіску, ремінну систему, на яку кріпилися поножі. Такі статуї справді велика рідкість. Нам пощастило — не лише історикам, а й усім громадянам, бо це пам'ятники, які треба берегти», — сказав він.



Баба вже має пошкодження, ймовірно, від мінометного обстрілу часів Другої світової війни.



У Дніпрі всі евакуйовані статуї будуть законсервовані. Їх повернуть, як тільки налагодиться ситуація на Донеччині.